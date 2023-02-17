Cassiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cassiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cassiano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cassiano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cassiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cassiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cassiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cassiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cassiano 16 Haziran 1989 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Cassiano Dias Moreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cassiano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Vision Foot yapmaktadır. Cassiano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GD Estoril Praia futbol takımında oynamaktadır. GD Estoril Praia takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cassiano'nin GD Estoril Praia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cassiano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cassiano_39/

Cassianoboyu ve yaşı kaç

Cassiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cassiano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Cassiano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cassiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nea Salamis

30 Haziran 2012 yılında EC São José

1 Eylül 2012 yılında Inter B

1 Aralık 2012 yılında EC São José

1 Ocak 2013 yılında Internacional

1 Haziran 2013 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2013 yılında Internacional

1 Ocak 2014 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2014 yılında Internacional

4 Şubat 2015 yılında Fortaleza

1 Temmuz 2015 yılında Internacional

3 Temmuz 2015 yılında Gwangju FC

31 Aralık 2015 yılında Internacional

18 Mart 2016 yılında Goiás EC

30 Kasım 2016 yılında Internacional

22 Ocak 2017 yılında Aktobe

16 Haziran 2017 yılında Internacional

1 Temmuz 2017 yılında Brasil-RS

1 Ocak 2018 yılında Paysandu SC

5 Temmuz 2018 yılında HLJ Lava Spring

8 Şubat 2019 yılında CSA

29 Temmuz 2019 yılında Boavista

7 Eylül 2020 yılında Vizela

4 Ağu 2022 yılında Al-Faisaly FC

26 Ocak 2023 yılında Estoril Praia

Cassiano kimdir

Cassiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cassiano şuan GD Estoril Praia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Cassiano nereli

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