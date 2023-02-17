Pedro Alvaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Alvaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Alvaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Alvaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Alvaro 2 Mart 2000 tarihinde Seia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Costa Álvaro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Alvaro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Alvaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GD Estoril Praia futbol takımında oynamaktadır. GD Estoril Praia takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Alvaro'nin GD Estoril Praia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pedro Alvaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Pedro-Álvaro-205541559563932

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Pedro Alvaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Alvaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Alvaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Alvaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2015 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2017 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2018 yılında Benfica A23

31 Ocak 2019 yılında Benfica B

5 Ekim 2020 yılında B SAD

31 Aralık 2020 yılında Benfica B

3 Temmuz 2022 yılında Estoril Praia

Pedro Alvaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Alvaro şuan GD Estoril Praia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pedro Alvaro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seia FC, São Romão (2010-2011), CB Viseu (2011-2012), SL Benfica

Portekiz U20 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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