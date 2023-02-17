Pedro Alvaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Alvaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Alvaro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Alvaro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pedro Alvaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Alvaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Alvaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Alvaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Alvaro 2 Mart 2000 tarihinde Seia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Costa Álvaro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Alvaro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Alvaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GD Estoril Praia futbol takımında oynamaktadır. GD Estoril Praia takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Alvaro'nin GD Estoril Praia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pedro Alvaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Pedro-Álvaro-205541559563932

Pedro Alvaroboyu ve yaşı kaç

Pedro Alvaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Alvaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Alvaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Alvaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2015 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2017 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2018 yılında Benfica A23

31 Ocak 2019 yılında Benfica B

5 Ekim 2020 yılında B SAD

31 Aralık 2020 yılında Benfica B

3 Temmuz 2022 yılında Estoril Praia

Pedro Alvaro kimdir

Pedro Alvaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Alvaro şuan GD Estoril Praia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seia FC, São Romão (2010-2011), CB Viseu (2011-2012), SL Benfica

Pedro Alvaro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Alvaro nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Tobias Arndal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Arndal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Arndal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Arndal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Semeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Semeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Semeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Berzan Kucukylidiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berzan Kucukylidiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Berzan Kucukylidiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berzan Kucukylidiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları