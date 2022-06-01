Brent petrol ve dolar kuru araç sahiplerini vurdu! Benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş zam

Ekonomik gelişmeler kaynaklı olarak benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan değişim sürüyor. Brent petrolün fiyatı 116 dolar seviyelerine kadar çıkması ve döviz kurunda yaşanan artış sürücülere zam olacak yansıyacak.

ZAM YARIN POMPAYA YANSIYACAK

Buna göre 2 Haziran 2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına zam gelecek. Benzinin litre fiyatında 1 lira 22 TL, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 49 kuruş artış gerçekleşecek.

ZAM SONRASI BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da 24 lira 41 kuruştan satılan motorinin fiyatı son zammın ardından 25 lira 90 kuruşa yükselecek.

İstanbul'da benzin litre fiyatı 25 lira 2 kuruştan 26 lira 24 kuruşa çıkacak.

Ankara'da 24 lira 5 kuruştan satılan motorinin litresi 25 lira 99 kuruşa yükselecek. 25 lira 11 kuruştan satılan benzinin litresi 26 lira 33 kuruştan vatandaşlara satılacak.

İzmir'de 24 lira 51 kuruştan satılan motorinin litresi 26 liraya yükselecek. 25 lira 13 kuruştan satılan benzinin litresi 26 lira 35 kuruşa çıkacak.

LPG litre fiyatı ise ortalama 11 lira 47 kuruş seviyesinde satışa sunuluyor. LPG fiyatında değişiklik olmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt zammının ardından benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mayıs güncel fiyatlar...

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