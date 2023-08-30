Bu gün Dolar ve Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Merkez bankasının şok faiz artırma kararı sonrası piyasalar etkilenmiş özellikle döviz ve altın hızla düşmüştü. Panik düşüşün ardından biraz olsun toparlanam yönünde olan Dolar ve Euro ne kadar oldu. İşte detaylar

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Bu gün Dolar ve Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

Dün, 26,17-26,64 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazancıyla 26,5370'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 26,7010'dan işlem görüyor.

DOLAR VE EURO ŞU RAKAMLARDAN ALINIP SATILIYOR!

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,40 artışla 29,0280'den, sterlin/TL de yüzde 0,50 artışla 33,6920'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 103,67 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0860'tan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle piyasaların kapalı olacağını, ABD'de ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı, temmuz ayı bekleyen konut satışları ve 2. çeyrek büyümenin yanı sıra Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 105'in ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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