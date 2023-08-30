Bu gün Dolar ve Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları Merkez bankasının şok faiz artırma kararı sonrası piyasalar etkilenmiş özellikle döviz ve altın hızla düşmüştü. Panik düşüşün ardından biraz olsun toparlanam yönünde olan Dolar ve Euro ne kadar oldu. İşte detaylar