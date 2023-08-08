Bu lezzet başka! Niğde’nin meşhur tavası tescillendi

Niğde'nin önemli lezzetleri arasında yer alan Niğde tavası Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

NİĞDE LEZZETLERİ TEK TEK TESCİLLENİYOR

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, oda olarak Niğde tahinlisi, Niğde kalsiti ve Niğde tavasının coğrafi işaretlerini tescil ettirdiklerini belirterek, Niğde kelle söğüşün coğrafi işaret başvuru sürecinin devam ettiğini aktardı. Katırcıoğlu, "Niğde Ticaret ve Sanayi Odası olarak coğrafi ürünlerimizi tescilletmeye çalışıyoruz. İlk önce Niğde tahinlisinden başladık buna coğrafi işaret aldık yasayla bu işi tespit ediyoruz bu ürün artık Niğde'nin diyoruz, yasayla tespit edilmiş oluyor. Daha sonra da Türk Patent Marka Kurumuna bunu tescil ettiriyoruz ve coğrafi işareti alıyoruz. Niğde kalsitinin coğrafi işaretini aldık. Daha sonra en son Niğde Tavası olarak müracaat ettik ve Niğde tavamızın tescilini gerçekleştirdik ve coğrafi işaretini aldık. Bunlar Niğde için önem arz eden işaretler" dedi.

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