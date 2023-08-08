Giresun’da kemençeli, horonlu fındık toplama

Giresun'da kemençe ve horon eşliğinde fındık hasadı yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

KEMENÇE VE HORONLA FINDIK HASADINI BAŞLATTILAR

Kavaklar mahallesinde bir fındık bahçesinde organize edilen şenlikte, katılımcılar kemençe ve yöresel türküler eşliğinde bahçeye girdi. Sepetlerini bellerine takan katılımcılar, fındık toplayarak sembolik olarak fındık hasadını başlattı. Fındık hasadının yapılacağı zaman dilimine girildiğini belirtmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.

"FINDIK BİR ANLAMDA BÖLGENİN CAN DAMARI"

Hasat öncesinde fındık fiyatının açıklandığını ifade eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Dün akşam itibarıyla fındığın fiyatı açıklandı. Fiyat tabi ki üreticimiz için önemli. Üreticimizi için fiyatın erken açıklanması ve geçen yıllarda olduğu gibi alımların TMO tarafından düzenli ve peşin bir şekilde alınacak olması bizler için önemli. İnşallah üreticimizin memnuniyetiyle güzel bir şekilde bu sene fındık hasadımızı tamamlamış olacağız. Ben öncelikle Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fındık bir anlamda bölgenin can damarı ne kadar üretimin sanayiye dönüşmesi, ne kadar çok insanımıza faydalı olursa o kadar şehrimizin ekonomisine, kültürüne ve sosyal yaşamına destek olan bir üründür. Birçok tarım ürünü var ama fındık yoğunluğu, miktarı ve üretim kapasitesine baktığımız zaman fındığın Giresun için arz ettiği önem diğer ürünlere göre çok farklı. Tüm üreticimize, şehrimize ve ülkemize fındık hasadı hayırlı olsun" dedi.

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Kemençe ve horon eşliğinde sembolik fındık hasadının ardından yöresel yemek ikramlarında bulunuldu.

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