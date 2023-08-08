Geleceğin sanatçıları bu okulda yetişecek, çocuk Sinema okulu kayıtları sürüyor

İzmit Belediyesi'nin öncülüğünde açılan Çocuk Sinema Okuluna başvurular devam ediyor. Bu okulda eğitim gören öğrenciler sinemaya dair her şeyi öğrenecek.

ÇOCUK SİNEMEA OKULU KAPILARINI ÇOCUKLARA YENİDEN AÇIYOR

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Çocuk Sinema Okulu ortaklığında, çocukların sinema alanındaki yeteneklerini, hayal gücünü, perspektifini, güç ve farkındalıklarını artırmak adına Çocuk Sinema Okulu kapılarını çocuklara yeniden açıyor. Çocukların kamera önünden kamera arkasına toplam 8 farklı ders içeriği ile eğitim alacağı Çocuk Sinema Okulu başvuruları 11 Ağustos'a kadar devam edecek.

"SİNEMAYA DAİR HER ŞEY"

Kamera önü, oyunculuk, senaryo, yönetmenlik, kamera eğitimi, film analizi, montaj ve kurgu, dublaj, ışık ve ses eğitimlerinin verileceği Çocuk Sinema Okulu, çocukların çok sevdiği Kral Şakir çizgi filmindeki Fil Necati seslendirmeni ve Çocuk Sinema Okulu yapımcısı, oyuncu Emre Turanlı süpervizörlüğünde gerçekleşecek.

"EĞİTİMİN SONUNDA GALA DÜZENLENECEK"

Çocuklar, 3 ay sürecek olan eğitimlerini gala ile taçlandıracak. Çocukların hayal gücünü zorlayarak kendi içindeki yeteneklerini ortaya çıkarma şanslarını bulacağı Çocuk Sinema Okulu'nda eğitim almak isteyen 7-14 yaş arasındaki çocuklar, 11 Ağustos tarihine kadar İzmit Belediyesinin sitesinden başvuru yapabilecek. 18-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan seçmelerin ardından ilk ders 26 Ağustos'ta başlayacak.

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