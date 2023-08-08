Ekmek yapmak için yakılan tandırdan sıçrayan alevler iki ev ve samanlığı yaktı!

Afyonkarahisar'da tandır sıçrayan ateşten çıkan yangında 2 ev zarar görürken, yüzlerce saman balyası ise yandı.

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Ekmek yapmak için yakılan tandırdan sıçrayan alevler iki ev ve samanlığı yaktı!

Afyonkarahisar'da tandır sıçrayan ateşten çıkan yangında 2 ev zarar görürken, yüzlerce saman balyası ise yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

TANDIRDAN SIÇRAYAN KIVILCIMLAR ALEVLENEREK HER YERİ SARDI

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Y., isimli şahsın evinin bahçesindeki tandırda ekmek pişirildiği esnada etrafa ateş sıçradı. Alevler kısa süre ev ile birlikte C.Y., isimli şahsın samanlık ve evini sardı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İş makinelerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yüzlerce saman balyası yandı. Yangın sonrası iki ev ile birlikte samanlıkta ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Ekmek yapmak için yakılan tandırdan sıçrayan alevler iki ev ve samanlığı yaktı!

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KAYNAK: İHA

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