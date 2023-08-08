Yanan araçtan kendini dışarı attı! Elazığ’da seyir halindeki araç korku yarattı!

Elazığ'da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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