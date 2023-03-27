Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 5. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü mantar çorbası ile başlarken fırında patatesli tavuk ile devam ediyor. Sofralarımıza renk katan sarımsaklı havuç tarator menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde magnolya ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 5. günü iftar menüsü....

RAMAZAN 5. GÜNÜ İFTAR

MANTAR ÇORBASI

MALZEMELER;

Yarım limon suyu

2 yemek karşığı sirke

500 gr mantar

2 yemek kaşığı tereyağı ( mantarları kavurmak için )

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2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

2,5 su bardığı süt

3 su bardığı sıcak su

tuz, karabiber

NASIL YAPILIR?

Kaynatlım olduğunuz su içerisine limon suyu ve sirkeyi ilave edelim. Temizleyip yıkadığımız mantarı ekleyerek haşlayalım.Tavaya 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyerek eritelim.Unu ekleyerek kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.Üzerine sütü ilave ederek kaynamaya bırakalım.Sıcak su ekleyerek karıştıralım.Kavurduğumuz mantarları çorbamıza ilave ederek bir iki taşım kaynatalım.Tuz ve karabiber ekleyip karıştırarak 5 dakika daha pişirelim.Üzerine arzuya göre dereotu serperek servis edelim.

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FIRINDA PATATESLİ TAVUK

MALZEMELER;

1 kg tavuk baget veya ikiye kesilmiş but

2- 3 tane patates

2 tane yeşil biber

5- 6 tane çeri domates veya 2 tane domates

Sosu için:

1 çay bardığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı salça

3 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Pulbiber

Kekik

2 su bardığı sıcak su

NASIL YAPILIR?

Bagetler temizlenir ve üzerine bıçakla çizik atılır.Bir fırın tepsisine veya borcama yerleştirilir.Yanlarına elma dilimi patatesler, üzerine 3 e kesilmiş biberler ve domatesler yerleştirilir.Sosu için su hariç tüm malzeme güzelce karıştırılır.Üzerine kaynar su ekletip, karıştırılır.Sos tepsideki malzemelerin üzerine gezdirerek dökülür.200 derece fırında pişirilir.

SARIMSAKLI HAVUÇ TARATOR

MALZEMELER;

3 adet havuç

3- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

NASIL YAPILIR?

3- 4 yemek kaşığı sıvı yağ genişce bir tavaya alınır. Küçük küçük doğradığımız iki diş sarımsak tavaya eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur.Son olarak rendelenmiş havuçlar ilave edilir.Havuçlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 3- 4 dakika kavrularak ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.Ayrı bir kasede suyu süzülmüş yoğurt ile tuz eklenerek çırpılır. Soğuyan havuçlar yoğurda ilave edilerek karıştırılır ve servis tabağına alınır.Havuç taratorumuz servise hazır.

MAGNOLYA

MALZEMELER;

5 S bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı nişasta ( mısır veya buğday nişastası)

2 yemek kaşığı un

1,5 çay bardağı krema

İçi için:

1 paket bebe bisküvisi

15- 20 adet çilek

NASIL YAPILIR?

Bir tencerenin içerisinde süt, şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını aktarın, güzelce karıştırın.Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene tek pişirin.Ocaktan alıp vanilyayı ekleyin ve karıştırın.Ilımaya başlayan kremayı ilave ederek karıştırmaya devam edin.Bu sırada bisküvileri rondodan geçirin.Çileklerin saplarını çıkararak dilediğiniz boyutlarda kesin.Soğuyan pudinginizden birkaç kaşık alın, bir kupanın tabanına yayın ve üzerine bisküvi, puding ve çilekler bitene kadar kupalara bu şekilde bölüştürün.Ardından buzdolabında 3- 4 saat kadar soğumaya bırakın, servis aşamasında üzerine bisküvi, çilek ya da muz çikolata sos gibi farklı malzemelerle süsleyerek servis edin.