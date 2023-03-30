Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 8. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor.Bugünkü tercihimiz olan menü domates çorbası ile başlarken zeytinyağlı pırasa ile yanında enfes kıymalı makarna da sofra menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde kakaolu toplar ile menüyü sonlandırıyoruz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 8. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 8. GÜNÜ İFTAR

DOMATES ÇORBASI

MALZEMELER;

4- 5 adet olgun domates

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

1 litre sıcak su

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1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar

NASIL YAPILIR?

Domates çorbası yapmak için yağ ve un bir tencerede hafifçe kavrulur.Diğer taraftan kabuğu çıkarılıp, küp küp kesilmiş domates robottan geçirilip bu karışıma ilave edilir, birkaç dakika kavrulur.Ara verilmeden bir litre kadar su ilave edilip karıştırma işlemini sürdürülür. 15 dakika bu şekilde kaynatılır.Daha sonra süt ilave edilip birkaç dakika daha kaynatılarak tuzu ilave edilip ocaktan alınır.Arzuya göre servis yaparken üzerine kaşar peyniri rendesi ilave edilip servis edilir.

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ZEYTİNYAĞLI PIRASA

MALZEMELER;

4 adet orta boy pırasa

2 adet orta boy havuç

2 y emek kaşığı pirinç

1 adet limon suyu

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 su bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Dış kabuklarını ve kök kısımlarını ayıkladığınız pırasaları bol suda yıkadıktan sonra düz şeritler halinde doğrayın.Kabuğunu soyduktan sonra yuvarlak şekilde havuçlarımızı keselim.Geniş tabanlı bir tencereye sırasıyla doğranmış pırasa ve havuçları yerleştirin.Yıkadığınız pirinçleri üzerine serpiştirin.Zeytinyağın yarısını ekleyerek hafifçe kavurun.Bir bardak portakal suyu, limon ve suyu karıştırarak tenceredeki pırasaların üzerine ekleyin.Toz şeker ve tuzunu ilave ederek hafifçe karıştırın.Üzerine zeytinyağı gezdirdiğiniz pırasayı, kapağı kapalı tencerede kısık ateşte 20- 25 dakika kadar pişirin.

KIYMALI MAKARNA

MALZEMELER;

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 soğan

2 diş sarımsak

250 gr kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 küçük havuç

2 yemek kaşığı bezelye

2 yemek kaşığı süt mısır

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tercih ettiğiniz makarna şekilinde yapabilirsiniz.Tencerede kaynattığımız suya makarnayı döküp haşlayalım.Haşlanan makarnanın suyunu süzüp servis tabağına alalım.Sosu için zeytinyağını bir sos tenceresinde ısıtın. Küp küp doğradığımız soğanı ve ezdiğimiz sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurun.Kıyma ve salçaları da bu karışıma ilave ediniz.İyice kavurduğumuz kıymanın üzerine minik minik küp halinde doğradığımız havucu ve bezelye, mısırı ilave edip karıştıralım.Üzerine yarım çay bardağı kadar su gezdirerek biraz daha pişmeye bırakalım.Servis tabağına aldığımız makarnanın üzerine pişen sosumuzu güzelce yayıp servis edelim.

KAKAOLU TOPLAR

MALZEMELER;

150 gr tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

2 paket petibör bisküvi

2 tatlı kaşığı kakao

Dışı için :

Hindistan cevizi

NASIL YAPILIR?

İlk olarak ocağın üzerindeki tavamıza tereyağını alalım ve eritelim. Bu aşamada ocağın yüksek ateşte olmadığından emin olalım. Yağımız eridikten sonra üzerine şeker ve sütü ilave e derek kısık ateşte şeker eriyene kadar karıştıralım.Şekerimiz eridikten sonra sosumuzu ocaktan alalım ve ılımaya bırakalım.Sosumuz ılırken bizde bisküvilerimizi geniş bir kap içerisine kıralım.Barada bisküvileri kırarken ne çok iri ne de çok ufak olmamasına dikka etmelisiniz.Bisküvileri kırma işlemimiz bittikten sonra üzerine kakaoyu ekleyerek kaşıkla karıştıralım.Ilıyan tereyağımızı da üzerine gezdirelim, elimizle yoğuralım.Hazırladığımız haçtan parçalar alalım, elimizle yuvarlayarak şekil verelim.Ardından hindistan cevizine bulayalım.Harcımız bitene kadar bu işleme devam edelip.Kakaolu bisküvi toplarımızın üzerine streç ile kapatalım ve 1 saat kadar buzdolabında dinlendirten sonra servis edelim.