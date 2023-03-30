Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 8. gün iftar menüsü

Ramazan’ın sekizinci gününde bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? diye düşünüp duran kişiler damağınıza iyi gelecek bir menü daha hazırladık. Ramazan ayının iyi başlangıçlarından domates çorbası ile başlayan menüde zeytinyağlı pırasa yer alırken yanında lezzetli kıymalı makarna sofradaki yerini alıyor. İftar tatlıları için de kakaolu toplar ile tatlı sona ulaşacaksınız. İşte Ramazan 8. günü

YAYINLAMA
Google News
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 8. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor.Bugünkü tercihimiz olan menü domates çorbası ile başlarken zeytinyağlı pırasa ile yanında enfes kıymalı makarna da sofra menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde kakaolu toplar ile menüyü sonlandırıyoruz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 8. günü iftar menüsü...

bg6936.jpg

RAMAZAN 8. GÜNÜ İFTAR

DOMATES ÇORBASI

MALZEMELER;

4- 5 adet olgun domates

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

1 litre sıcak su

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar

NASIL YAPILIR?

Domates çorbası yapmak için yağ ve un bir tencerede hafifçe kavrulur.Diğer taraftan kabuğu çıkarılıp, küp küp kesilmiş domates robottan geçirilip bu karışıma ilave edilir, birkaç dakika kavrulur.Ara verilmeden bir litre kadar su ilave edilip karıştırma işlemini sürdürülür. 15 dakika bu şekilde kaynatılır.Daha sonra süt ilave edilip birkaç dakika daha kaynatılarak tuzu ilave edilip ocaktan alınır.Arzuya göre servis yaparken üzerine kaşar peyniri rendesi ilave edilip servis edilir.

bg888.jpg

ZEYTİNYAĞLI PIRASA

MALZEMELER;

4 adet orta boy pırasa

2 adet orta boy havuç

2 y emek kaşığı pirinç

1 adet limon suyu

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 su bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Dış kabuklarını ve kök kısımlarını ayıkladığınız pırasaları bol suda yıkadıktan sonra düz şeritler halinde doğrayın.Kabuğunu soyduktan sonra yuvarlak şekilde havuçlarımızı keselim.Geniş tabanlı bir tencereye sırasıyla doğranmış pırasa ve havuçları yerleştirin.Yıkadığınız pirinçleri üzerine serpiştirin.Zeytinyağın yarısını ekleyerek hafifçe kavurun.Bir bardak portakal suyu, limon ve suyu karıştırarak tenceredeki pırasaların üzerine ekleyin.Toz şeker ve tuzunu ilave ederek hafifçe karıştırın.Üzerine zeytinyağı gezdirdiğiniz pırasayı, kapağı kapalı tencerede kısık ateşte 20- 25 dakika kadar pişirin.

bg414.jpg

KIYMALI MAKARNA

MALZEMELER;

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 soğan

2 diş sarımsak

250 gr kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 küçük havuç

2 yemek kaşığı bezelye

2 yemek kaşığı süt mısır

Karabiber

Tuz

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tercih ettiğiniz makarna şekilinde yapabilirsiniz.Tencerede kaynattığımız suya makarnayı döküp haşlayalım.Haşlanan makarnanın suyunu süzüp servis tabağına alalım.Sosu için zeytinyağını bir sos tenceresinde ısıtın. Küp küp doğradığımız soğanı ve ezdiğimiz sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurun.Kıyma ve salçaları da bu karışıma ilave ediniz.İyice kavurduğumuz kıymanın üzerine minik minik küp halinde doğradığımız havucu ve bezelye, mısırı ilave edip karıştıralım.Üzerine yarım çay bardağı kadar su gezdirerek biraz daha pişmeye bırakalım.Servis tabağına aldığımız makarnanın üzerine pişen sosumuzu güzelce yayıp servis edelim.

bg852.jpg

KAKAOLU TOPLAR

MALZEMELER;

150 gr tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

2 paket petibör bisküvi

2 tatlı kaşığı kakao

Dışı için :

Hindistan cevizi

NASIL YAPILIR?

İlk olarak ocağın üzerindeki tavamıza tereyağını alalım ve eritelim. Bu aşamada ocağın yüksek ateşte olmadığından emin olalım. Yağımız eridikten sonra üzerine şeker ve sütü ilave e derek kısık ateşte şeker eriyene kadar karıştıralım.Şekerimiz eridikten sonra sosumuzu ocaktan alalım ve ılımaya bırakalım.Sosumuz ılırken bizde bisküvilerimizi geniş bir kap içerisine kıralım.Barada bisküvileri kırarken ne çok iri ne de çok ufak olmamasına dikka etmelisiniz.Bisküvileri kırma işlemimiz bittikten sonra üzerine kakaoyu ekleyerek kaşıkla karıştıralım.Ilıyan tereyağımızı da üzerine gezdirelim, elimizle yoğuralım.Hazırladığımız haçtan parçalar alalım, elimizle yuvarlayarak şekil verelim.Ardından hindistan cevizine bulayalım.Harcımız bitene kadar bu işleme devam edelip.Kakaolu bisküvi toplarımızın üzerine streç ile kapatalım ve 1 saat kadar buzdolabında dinlendirten sonra servis edelim.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 7. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 7. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 6. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 6. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 5. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 5. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 4. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 4. gün iftar menüsü
Son Haberler
4 gün önce taşındığı evde depreme yakalandı, 47 yakınını kaybetti
4 gün önce taşındığı evde depreme yakalandı, 47 yakınını kaybetti
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 8. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 8. gün iftar menüsü
Memur olmak isteyenlere müjde! 6 Nisan'a kadar süresi var: KPSS puanı olan işe alınacak
Memur olmak isteyenlere müjde! 6 Nisan'a kadar süresi var: KPSS puanı olan işe alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 3. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 3. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 2. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 2. gün iftar menüsü
Çok Okunanlar
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Ayrılık Çeşmesi metro istasyonunda korkunç olay! Raylara atlayıp intihar etti
Ayrılık Çeşmesi metro istasyonunda korkunç olay! Raylara atlayıp intihar etti
Kayganlaşan yol kazaya yol açtı! Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Kayganlaşan yol kazaya yol açtı! Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 1. gün iftar menüsü
Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Damak tadınıza tat katacak menü! İşte 1. gün iftar menüsü
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor