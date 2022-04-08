Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Midenizi şenlendirecek lezzetler! İşte Ramazan 7. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, 'Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam?' diye düşünüyor. Biz de onlar için haberimizde harika lezzetlerden oluşan bir menü hazırladık. Hanımağa çorbasıyla mideniz şenlenirken türlü ve şehzade pilavıyla da karnınızı iyice doyuracaksınız. Yanında da havuç salatası iyi gelecek. Tatlı olarak da tavuk göğsü tercih edebilirsiniz. İşte Ramazan 7. gün iftar menüsü...

RAMAZAN 7. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

HANIMAĞA ÇORBASI MALZEMELERİ

1 çay bardağı erişte

1 çay bardağı tel şehriye

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek

4 su bardağı et suyu

20 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

Kırmızı pul biber

Nane

Tuz

HANIMAĞA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kışın sofraların vazgeçilmezi dumanı üstünde lezzetli çorba tarifleri. Et suyunu tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca erişte, tuz, şehriye, haşlanmış nohut ve haşlanmış mercimeği ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin. Tereyağını eritin. Salçayı ekleyip kavurun. Nane ve pul biberi ilave edin. Karışımı çorbaya ekleyip karıştırın ve bir taşım kaynatın. Sıcak servis yapın.

TÜRLÜ MALZEMELERİ

4 adet orta boy patlıcan

6-7 adet yeşil biber

1 büyük boy patates

2 adet orta boy domates

1 büyük boy kuru soğan

1’er yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

Kaynamış su, tuz

TÜRLÜ NASIL YAPILIR?

Soğanlarımızı ince ince doğrayıp yağda kavuralım.

Salça ve ufak ufak doğradığımız patlıcanlarımızı ekleyip patlıcanlar hafif kızarana kadar tencerenin kapağını kapatalım.

Biber, elma dilim doğranmış patatesler ve küp doğranmış domateslerimizi ekleyip kapağı kapalı şekilde kısık ateşte 10 dk. pişirelim.

En son yemeğimizin üstüne denk gelecek seviyede su ekleyip tuzumuzu da ilave edip ağır ağır pişirelim.

ŞEHZADE PİLAVİ MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı kabuksuz antep fıstığı

2 yemek kaşığı badem

2 yemek kaşığı kuru üzüm

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tarçın

1 soğan

1 çay kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber

ŞEHZADE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Lezzet yemek tarifleri arasında özel bir yeri olan pilavlara harika bir örnek. Tereyağı ve ayçiçek yağını tencereye alın. Fıstık ve bademleri 3 dakika kavurun. Pirinci ekleyip 5 dakika daha kavurun.

Kuru üzüm, tarçın, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Suyunu çekince ateşten alıp 10 dakika demlendirin ve servis yapın.

HAVUÇ SALATASI MALZEMELERİ

4 adet orta boy havuç,

1 dolu avuç kıyılmış maydanoz,

1 diş sarımsak,

2 yemek kaşığı zeytinyağ (damak zevkinize göre arttırabilirsiniz),

2 yemek kaşığı nar ekşisi,

1/2 çay kaşığı kimyon,

Tuz.

HAVUÇ SALATASI NASIL YAPILIR?

Havuçları yıkayıp soyun ve rendenin iri kısmıyla rendeleyin,

Sarımsağı minik minik doğrayıp havuçlara ekleyin,

Maydanoz, nar ekşisi, zeytinyağ, kimyon ve tuzu da ekleyerek karıştırın.

TAVUK GÖĞSÜ MALZEMELERİ

1 litre süt

2 kaşık pirinç unu

2 kaşık buğday nişantası

1 bardak şeker

1 adet tavuğun göğsü

2 adet damla sakızı

1 kaşık tereyağı

1 paket vanilya

TAVUK GÖĞSÜ NASIL YAPILIR?

Tavuk göğsü sütlü tatlılar arasında çok sevilen lezzetlerden biri. Ancak yalancı ve gerçek tavuk göğsü olarak iki şekilde yapılıyor. Biz de sizin için gerçek tavuk göğsü tarifini paylaşıyoruz. Tavuk etiyle hazırlanan ancak tavuk tadının çok hafif anlaşıldığı bu tatlı sizi korkutmasın. Peki, gerçek tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte gerçek tavuk göğsü tarifi...

1. adım: Tavuğun göğsünü haşlayın ve soğuduktan sonra çok ince bir şekilde didikleyin. Bir kase suyun içerine koyun ve suyunu sık sık değiştirerek hem tavuğun ayrılmasını hem de tadını kaybetmesini sağlayın.

2. adım: 1 tencerede pirinç unu, nişastayı, şekeri, vanilyayı ve damla sakızlarını koyup karıştırın. Sütü ekleyip çırparak karıştırın.

3. adım: Karışımı ocağa koyup çırparak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

4. adım: Ocaktan alıp mikser ile 5 dakika kadar çırpın.

5. adım: Tavuk eklerinin iyice suyunu sıktıktan sonra içerisine ekleyin ve karıştırın.

6. adım: Karışımı geniş bir cam tepsiye döküp soğumasını bekleyin.

Son adım: Tarçın serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun