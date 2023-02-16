Burak Avsar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Avsar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Avsar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Avsar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Avsar 20 Temmuz 2002 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Avşar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Avsar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burak Avsar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Burak Avsar'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Burak Avsar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/burakavsar77/

Burak Avsar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Avsar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Burak Avsar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Avsar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ekim 2021 yılında Beylikdüzü

5 Kasım 2021 yılında İslahiye Bld

15 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

Burak Avsar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Avsar şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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