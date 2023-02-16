Omer Faruk Caliskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Faruk Caliskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Faruk Caliskan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Faruk Caliskan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Faruk Caliskan 20 Aralık 1999 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Faruk Çalışkan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Faruk Caliskan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B-MAD Management yapmaktadır. Omer Faruk Caliskan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pazarspor futbol takımında oynamaktadır. Pazarspor takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omer Faruk Caliskan'nin Pazarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Faruk Caliskan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omerr.caliskann/

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Omer Faruk Caliskan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Faruk Caliskan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Omer Faruk Caliskan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Faruk Caliskan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında İnegölspor

4 Eylül 2020 yılında Manisa FK

21 Ocak 2021 yılında 68 Aksaray Bld

30 Haziran 2021 yılında Manisa FK

3 Ağu 2021 yılında Bayburt Öİ

30 Haziran 2022 yılında Manisa FK

8 Eylül 2022 yılında Darıca GB

18 Ocak 2023 yılında Manisa FK

20 Ocak 2023 yılında Pazarspor

30 Haziran 2023 yılında Manisa FK

Omer Faruk Caliskan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Faruk Caliskan şuan Pazarspor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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