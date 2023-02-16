Muzaffer Gebeci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muzaffer Gebeci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muzaffer Gebeci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muzaffer Gebeci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muzaffer Gebeci 28 Mayıs 2001 tarihinde Osmaniye şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muzaffer Gebeci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muzaffer Gebeci, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 15 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Muzaffer Gebeci'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muzaffer Gebeci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muzaffergebeci/

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Muzaffer Gebeci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muzaffer Gebeci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Muzaffer Gebeci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muzaffer Gebeci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2020 yılında Osmaniyespor FK

Muzaffer Gebeci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muzaffer Gebeci şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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