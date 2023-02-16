Feyyaz Aydil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feyyaz Aydil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Feyyaz Aydil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Feyyaz Aydil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Feyyaz Aydil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feyyaz Aydil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Feyyaz Aydil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Feyyaz Aydil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Feyyaz Aydil 18 Eylül 1990 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Feyyaz Aydil Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Feyyaz Aydil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Feyyaz Aydil'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Feyyaz Aydilboyu ve yaşı kaç

Feyyaz Aydil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Feyyaz Aydil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Feyyaz Aydil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Feyyaz Aydil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2008 yılında Trabzonspor U21

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2010 yılında Pazarspor

20 Ağu 2014 yılında Kocaeli Birlik

26 Ağu 2015 yılında Sakaryaspor

30 Haziran 2016 yılında Kocaeli Birlik

29 Ağu 2016 yılında Ofspor

12 Ocak 2017 yılında Karagümrük

17 Ocak 2018 yılında Bandırmaspor

29 Ağu 2018 yılında Bayburt İÖİ

29 Ağu 2019 yılında Uşak Spor

24 Ocak 2020 yılında Diyarbekir Spor

31 Ağu 2020 yılında Artvin Hopaspor

22 Ocak 2021 yılında Pazarspor

10 Ağu 2021 yılında Etimesgut Bld

14 Ocak 2022 yılında Pazarspor

30 Haziran 2022 yılında Etimesgut Bld

26 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

Feyyaz Aydil kimdir

Feyyaz Aydil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Feyyaz Aydil şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

P.Zafer

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Feyyaz Aydil nereli

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