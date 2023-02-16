Erdem Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdem Karahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdem Karahan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdem Karahan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdem Karahan 21 Ekim 2003 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdem Karahan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erdem Karahan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pazarspor futbol takımında oynamaktadır. Pazarspor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Erdem Karahan'nin Pazarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Erdem Karahan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdem Karahan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Erdem Karahan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdem Karahan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2017 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U16

29 Ocak 2019 yılında Pazarspor Alt

17 Ağu 2022 yılında Pazarspor

Erdem Karahan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdem Karahan şuan Pazarspor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.