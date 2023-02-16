Erdem Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdem Karahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erdem Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erdem Karahan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Erdem Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdem Karahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erdem Karahan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erdem Karahan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erdem Karahan 21 Ekim 2003 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erdem Karahan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erdem Karahan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pazarspor futbol takımında oynamaktadır. Pazarspor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Erdem Karahan'nin Pazarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Erdem Karahanboyu ve yaşı kaç

Erdem Karahan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erdem Karahan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Erdem Karahan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erdem Karahan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2017 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U16

29 Ocak 2019 yılında Pazarspor Alt

17 Ağu 2022 yılında Pazarspor

Erdem Karahan kimdir

Erdem Karahan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erdem Karahan şuan Pazarspor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erdem Karahan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Jong Min Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Min Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jong Min Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Min Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Goksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Goksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Goksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Goksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Weihrauch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Weihrauch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Weihrauch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Weihrauch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raif Gundogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raif Gundogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raif Gundogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raif Gundogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları