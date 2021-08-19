Afganistan'da başkent Kabil'i işgal eden Taliban ülkenin yönetimini ele geçirdi. Şeriat ile yönetilecek olan ülkede Taliban sözcüsü, kadın haklarına saygı gösterileceğini kadınların zorunlu olarak burka giymeyecekleri ancak ve başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar Burka nedir? Burka ne demek? Hangi ülkelerde giyilir? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

BURKA NEDİR? BURKA NE DEMEK? HANGİ ÜLKELERDE GİYİLİR?

Burka, kadınların dışarıda giymeleri için üretilen, tek parçadan oluşan ve her tarafı kapalı bir kıyafet türüdür. Çarşaftan farklı olarak, burkan da gözler de örtülmektedir. Sadece göz bölgesi giyenin önünü görmesi için tül yada peçeli olmaktadır. Ülkelere göre farklı renklerde üretilmektedir. Afganistan'da mavi ve lacivert tonlarda İsrail ve Irak'ta ise beyaz ve krem renginde tercih edilmektedir.

Hindistan'ın kuzey bölgesiyle beraber giyindiği geleneksel ve sosyal sebeplerden dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde de kullanılmaktadır. En dikkat çeken şey ise burka giyen kadınlar bunu bir tercih değil, çeşitli ülkelerdeki baskı ve zorunluluklardan giymektedir.