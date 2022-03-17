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Camdaki Kız Adil öldü mü, ölecek mi? Şerif Erol diziden ayrıldı mı? Şerif Erol diziden çıktı mı?

Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Adil karakterine hayat veren oyuncu Şerif Erol'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Adil öldü mü, Şerif Erol diziden ayrıldı mı? Şerif Erol diziden çıktı mı? İşte detaylar...

Camdaki Kız Adil öldü mü, ölecek mi? Şerif Erol diziden ayrıldı mı? Şerif Erol diziden çıktı mı?

Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan Camdaki Kız dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda dizinin yayınlanan son bölümünde Adil karakterinin kalp krizi geçirmesi Camdaki Kız Adil öldü mü, ölecek mi? Şerif Erol diziden ayrıldı mı? Şerif Erol diziden çıktı mı? sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Camdaki Kız Adil öldü mü, ölecek mi? Şerif Erol diziden ayrıldı mı? Şerif Erol diziden çıktı mı?

CAMDAKİ KIZ ADİL ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ? ŞERİF EROL DİZİDEN AYRILDI MI? ŞERİF EROL DİZİDEN ÇIKTI MI?

Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın babası Adil İpekoğlu'na can veren oyuncu Şerif Erol'un diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Yayınlanan son bölümde kalp krizi geçiren karakterin, diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz bilinmiyor. Dizi setinden henüz bu doğrultuda bir açıklama bulunmamaktadır.

Camdaki Kız Adil öldü mü, ölecek mi? Şerif Erol diziden ayrıldı mı? Şerif Erol diziden çıktı mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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