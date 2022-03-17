Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan Camdaki Kız dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda dizinin yayınlanan son bölümünde Adil karakterinin kalp krizi geçirmesi Camdaki Kız Adil öldü mü, ölecek mi? Şerif Erol diziden ayrıldı mı? Şerif Erol diziden çıktı mı? sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

CAMDAKİ KIZ ADİL ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ? ŞERİF EROL DİZİDEN AYRILDI MI? ŞERİF EROL DİZİDEN ÇIKTI MI?

Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın babası Adil İpekoğlu'na can veren oyuncu Şerif Erol'un diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Yayınlanan son bölümde kalp krizi geçiren karakterin, diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz bilinmiyor. Dizi setinden henüz bu doğrultuda bir açıklama bulunmamaktadır.