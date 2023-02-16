Che Nunnely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Che Nunnely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Che Nunnely kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Che Nunnely ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Che Nunnely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Che Nunnely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Che Nunnely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Che Nunnely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Che Nunnely 4 Şubat 1999 tarihinde Almere şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Che Nunnely Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Key United yapmaktadır. Che Nunnely, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Heerenveen futbol takımında oynamaktadır. SC Heerenveen takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Che Nunnely'nin SC Heerenveen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Che Nunnely Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cnunnely7/

Che Nunnelyboyu ve yaşı kaç

Che Nunnely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Che Nunnely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Che Nunnely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Che Nunnely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Utrecht Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2015 yılında Ajax U19

1 Ocak 2018 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2019 yılında Willem II

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2023 yılında Heerenveen

Che Nunnely kimdir

Che Nunnely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Che Nunnely şuan SC Heerenveen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Almere City, FC Utrecht (2009-2012), Ajax (2012-2018)

Che Nunnely Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U20 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Hollanda U16 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Che Nunnely nereli

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