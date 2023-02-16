Daniel Karlsbakk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Karlsbakk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Karlsbakk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Karlsbakk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Karlsbakk 7 Nisan 2003 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Seland Karlsbakk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Karlsbakk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Daniel Karlsbakk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Heerenveen futbol takımında oynamaktadır. SC Heerenveen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Karlsbakk'nin SC Heerenveen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Karlsbakk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Karlsbakk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Karlsbakk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Karlsbakk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2019 yılında Bryne FK

8 Ocak 2022 yılında Viking FK

31 Ocak 2023 yılında Heerenveen

Daniel Karlsbakk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Karlsbakk şuan SC Heerenveen takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Karlsbakk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U21 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 22 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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