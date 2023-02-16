Osame Sahraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osame Sahraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osame Sahraoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osame Sahraoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osame Sahraoui 11 Haziran 2001 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Norveç,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osame Sahraoui Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fellah AS yapmaktadır. Osame Sahraoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Heerenveen futbol takımında oynamaktadır. SC Heerenveen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Osame Sahraoui'nin SC Heerenveen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Osame Sahraoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osame Sahraoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Osame Sahraoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osame Sahraoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2019 yılında Vålerenga

31 Ocak 2023 yılında Heerenveen

Osame Sahraoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osame Sahraoui şuan SC Heerenveen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Osame Sahraoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hauketo IF (-2014), Vålerenga Fotball (2014-2019)

Norveç U21 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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