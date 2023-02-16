Djenahro Nunumete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djenahro Nunumete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djenahro Nunumete kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djenahro Nunumete ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Djenahro Nunumete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djenahro Nunumete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djenahro Nunumete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djenahro Nunumete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djenahro Nunumete 28 Ocak 2002 tarihinde Groningen şehrinde doğmuştur.  Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djenahro Nunumete Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SeiSei Football yapmaktadır. Djenahro Nunumete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Heerenveen futbol takımında oynamaktadır. SC Heerenveen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Djenahro Nunumete'nin SC Heerenveen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Djenahro Nunumeteboyu ve yaşı kaç

Djenahro Nunumete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djenahro Nunumete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Djenahro Nunumete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djenahro Nunumete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Heerenv. Altyap

1 Temmuz 2017 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2019 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2020 yılında Heerenveen U21

1 Temmuz 2021 yılında Heerenveen

Djenahro Nunumete kimdir

Djenahro Nunumete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djenahro Nunumete şuan SC Heerenveen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BSVV Bovensmilde, ACV Assen (-2010), Ajax (2010-2013), sc Heerenveen (2013-2020)

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Djenahro Nunumete nereli

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