CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''

Seçim yenilgisi ile dengeleri şaşan CHP sempatizanı gazeteciler Uğur Dündar ve Enver sosyal medya üzerinden ağıza alınmayacak şekilde bir şekilde ağır hakaretlerle bir birlerini suçladılar ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''

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CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''

Dündar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bir süre sonra da görevine dönme kararı almıştı. Dündar'ın aldığı bu karara tepki gösteren Enver Aysever de "İstifa ediyorsun ergen gibi, 1 saat geçmeden geri dönüyorsun. İnsan sözünün eri olmalı" demişti.

DÜNDAR'DAN AYSEVER'E 'ASALAK BARBİE' BENZETMESİ

İkili arasındaki kavga daha da sertleşti. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar, "CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu" dedi.

Dündar yaptığı paylaşımda, "Bilmesek, tanımasak sanırsın Bolivya dağlarında faşistlerle çarpışan Che Guavera! Oysa CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan asalak Barbie! Belediye hortumu kesildiğinden şimdi takipçilerine avuç açıyor. Neymiş, faşistlere karşı medya kuracakmış" ifadelerini kullandı.

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"PARA İÇİN ATATÜRK'Ü PAZARLADINIZ"

YouTube yayınında Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, "Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz" diye konuştu.

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"SEN DÖN ARDINDAKİ PİSLİĞİ TEMİZLE"

Dündar, Aysever'in yayınladığı videodan sonra yaptığı yeni paylaşımda ise, "Sen önce aynaya tükür, sonra dön ardındaki pisliği temizle! Gerisi yargıda!" diye yazdı.

KAYNAK: HABER7

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