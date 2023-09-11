CHP Belediyelerinde aynı nakarat: Vergi olmasın, Konser olsun!

Belediye kaynaklarını konser gibi eğlence kalemlerine harcayan CHP’li belediyeler, konu devlete ödenen vergi olunca şikayete başlıyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in toplu taşımada vergi muafiyeti istemesinin ardından şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden benzer serzeniş geldi.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, akaryakıt alımında devlete ödedikleri vergilerle yeni otobüs alımı yapabileceklerini söyledi. Birgün gazetesine konuşan İETT Müdürü Demet, şunları söyledi:

“İETT’nin bir yıllık akaryakıt gideri 10 milyar TL’ye dayandı. Bunun 3,5 milyar TL’si ÖTV ve KDV. Akaryakıtı siz kaç paraya alıyorsanız biz de aynı fiyata alıyoruz. Bir indirim yok yani. Akaryakıta ödediğimiz vergilerle yılda yaklaşık 500 otobüs alabiliyoruz. 5 yılda tüm otobüslerimizi yenileyebiliriz ödediğimiz vergi ile.”

KONSERE ÖDENEN PARAYLA KAÇ OTOBÜS ALINIR?

Devlete ödenen yakıt vergisinden şikayet edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “eğlence” için açılan ihalelere büyük bedeller aktarılıyor.

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İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü’nün 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirdiği 8 farklı konser ihalesi için belediye kasasından 2 milyar 240 milyon 838 bin 960 TL çıktı.

İBB’nin uçuk fiyatlı konser harcamaları şöyle:

20.03.2023 tarihli konser ihalesi için 431 milyon 108 bin 825 TL

05.01.2023 tarihli konser ihalesi için 555 milyon 402 bin TL

15.09.2022 tarihli konser ihalesi için 295 milyon 479 bin 250 TL

04.03.2022 tarihli konser ihalesi için 208 milyon 494 bin 475 TL

31.12.2021 tarihli konser ihalesi için 217 milyon 907 bin 400 TL

03.05.2021 tarihli eğlence ihalesi için 135 milyon 876 bin 512 TL

08.03.2021 tarihli konser ihalesi için 160 milyon 580 bin 217 TL

06.01.2020 tarihli konser ihalesi için 235 Milyon 990 bin 281 TL

İBB, Athena grubu konserİNE 150 bin TL, Şevval Sam konserine 62 bin 500 TL, Fahir Atakoğlu'na 10 bin dolar, ekibine 140 bin TL ödemişti.

DEVLETE VERGİ ÖDEMEMELERİNİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de devlete ödenen vergilerden şikayetçi. Toplu taşımada kullandıkları mazottan devlete vergi ödememeleri gerektiğini savunan Soyer, ÖTV’nin kaldırılmasını istemişti. Soyer, İzmir Büyükşehir’in her ay 30 milyon TL’yi vergi olarak devlete ödediğinden dert yanmıştı.

Devlete vergi ödeme konusunda cimri tavır takınan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, söz konusu konser olunca müsrif hale bürünüyor. Belediyenin Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği Tarkan konseri için toplamda 23 milyon 540 bin TL ödendiği ortaya çıkmıştı.

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