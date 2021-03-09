CHPli heyetten skandal hareket: Eski eşinin öldüresiye dövdüğü kadınla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştılar!

Samsun'da eski eşi İbrahim Zarap tarafından yol ortasında, 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövülen ve ardından hastanede tedavi gören E.M.'yi ziyaret eden CHPli heyet, skandala imza attı. Yaralı kadının hastane yatağındaki başucunda poz veren Chplilerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepkilerin odağı oldu.

BAŞINDA POZ VERİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Kaldırıldığı hastanede tedavi gören E.M.'yi ziyaret eden ve aralarında CHP Samsun Milletvekili Keal Zeybek'in de bulunduğu CHPli heyet, genç kadını ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında, yaralı kadının başucunda pozlar veren heyet, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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TEPKİLER ÜZEİRNE FOTOĞRAFI KALDIRDI

Mağdur E.M.'nin yüzünü saklamaya çalıştığı o gürüntüler sosyal medyada infial yarattı. Yaralı olduğu halde, kimliğini saklamak amacıyla yatağın diğer tarafına dönen kadının yer aldığı görüntülere tepki yağınca CHP’li vekil Zeybek Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafı kaldırdı.

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