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  3. Christian Eriksen'den üzen haber: Kalbine pil takılacak! Futbolu bırakması gerekecek

Christian Eriksen'den üzen haber: Kalbine pil takılacak! Futbolu bırakması gerekecek

Euro 2020'de Danimarka'ın Finlandiya ile oynadığı maçta rahatsızlanan futbolcu Christian Eriksen'e kalp pili takılacağı açıklandı. Yıldız futbolcunun bundan sonra futbol oynayamayacağı öğrenildi.

Christian Eriksen'den üzen haber: Kalbine pil takılacak! Futbolu bırakması gerekecek

Futbol heyecanının yaz aylarına taşındığı EURO 2020'de 12 Haziran Cumartesi günü oynanan B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçın 45.dakikasında rahatsızlanan ve aniden yere yığılan Christian Eriksen,  sahada kalp masajı yapılmasının ardından hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcunun yapılan kontroller çerçevesinde kalbine pil takılmasına karar verildiği ifade edildi.

Cristian Eriksen'den üzen haber: Kalbine pil takılacak! Futbolu bırakacak

YEŞİL SAHALARA VEDA EDECEK

Yıldız futbolcunun bu gelişme sonrası futbol sahalarına dönmesi beklenmiyor. Eriksen 29 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalacak.

Cristian Eriksen'den üzen haber: Kalbine pil takılacak! Futbolu bırakacak

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Tayfun Altuntaş
Editör
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