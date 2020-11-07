Çikolatalı Mousse nasıl yapılır? MasterChef Çikolatalı Mousse tarifi ve malzemeleri

Çikolatalı Mousse tarifi ve malzemeleri, Masterchef Türkiye'de bu akşam çikolata şöleni yaşanıyor. Çikolatalı Mousse tarifi ve malzemeleri, MasterChef 2020 izleyicilerinin merak edip araştırdığı lezzetler arasında yer alıyor. Peki Çikolatalı Mousse nasıl yapılır? Çikolatalı Mousse tarifi nedir? Çikolatalı Mousse malzemeleri nelerdir?

ÇİKOLATALI MOUSSSE TARİFİ VE MALZEMELERİ

Çikolatalı mousse'un köpük köpük kıvam alması gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken aslında çok basit: Yumurta beyazlarını bir mikser aracılığıyla en yüksek devirde ve katı, kap ters çevrildiğinde dökülmeyecek bir kıvam alana kadar çırpmalısınız. Böylece mousse'ların köpük gibi bir kıvam alacak.

240 gram %70 kakaolu bitter çikolata (ince doğranmış)

Küçük boy çay bardağı (80 ml) tam yağlı süt

3 çorba kaşığı şeker

Parmak ucuyla çok az tuz

2 yumurta sarısı

4 yumurta beyazı

200 ml krema, soğuk

ÇİKOLATALI MOUSSSE YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritelim. Eridikten sonra bir kenara bırakalım.

2 adet yumurta sarısını çatalla çırpalım.

Küçük bir cezvede 80 ml sütü ve 3 çorba kaşığı şekeri ekleyip kaynama noktasına kadar ısıtalım.

Bu sıcaklıktayken damla damla yumurta sarılarına ekleyerek çırpıcı ile çırpalım. Birden eklemeyelim ki yumurtalarımız omlet olmasın:)

Sütlü yumurtalı karışımımızı erimiş çikolatayla buluşturup iyice karıştıralım.

Ayrı bir kaba 4 yumurta beyazını koyup kabımızı benmariye oturtalım ve hemen hızlıca çırpmaya başlayalım yumurta beyazlarımızın ısısı vücut ısısı kadar olunca benmariden alıp tuzu ekleyip iyice katılaşıncaya kadar çırpalım.

Yumurta bayazlarının önce 3’te 1 ini çikolatalı karışıma ekleyip iyice karıştıralım sonra kalanını da ekleyip, fakat bu sefer yumurta beyazlarının havasını söndürmeden hafifçe karıştıralım.

200 ml soğuk kremamızı iyice katılaşıncaya kadar çırpıp çikolatalı karışıma yine havasını söndürmeden yumuşak hareketlerle karıştıralım.

Bu malzeme ile tam 5 adet dondurma bardağı mousse hazır, siz isterseniz daha mink kaplara ya da daha büyük kaplara da koyabilirsiniz.

En az 3-4 saat buzdolabında bekledikten sonra servis edebilirsiniz.