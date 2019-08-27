Çoban Köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Çoban Köfte tarifi...

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Çoban Köfte. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Çoban Köfte nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. Çoban Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte Çoban Köfte tarifi

ÇOBAN KÖFTE

250 gr. orta yağlı kıyma

1 orta boy soğan

2 avuç galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı sumak

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sebze Harcı İçin Malzemeler

1 kabak

3 patlıcan

3-4 taze patates

3 domates

3 avuç arpacık soğanı

5-6 diş sarımsak

3 adet sivri biber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Kabağın, patatesin, domatesin kabuklarını soyun. Patlıcanı alaca soyun. Hepsini kuşbaşı doğrayın. Arpacık soğanın ve sarımsakların kabuğunu soyup bütün bırakın. Sivri biberleri 1’er cm aralıklarla doğrayın. Doğradığınız sebzeleri büyükçe bir kaba alın. Nane, kekik, kırmızı pul biber, tuz ve karabiberle baharatlandırın. Zeytinyağını ekleyip karıştırın. Sebzeler suyunu biraz salana kadar bekletin.

Bu arada köfte için kıymayı bir kaba alın. Soğanı rendeleyin ve kıymaya ekleyin. Kimyon, sumak, tuz, karabiber ile baharatlandırın. Galeta ununu ekleyip iyice yoğurun. Küçük parçalar alıp top köfte şeklinde yuvarlayın.

Sebzeleri cam fırın kabınıza boşaltın. Üzerine köfteleri dizin.Domates ve biber salçasını 1 bardak suda eritip üzerlerine dökün. Fırın kabınızın üzerini folyo ile kapatın.180 derecede ısıtılmış fırında sebzeler kendi suyunda yumuşayıp, köfteler pişene kadar yaklaşık 30-35 dakika bırakın. Sonra folyoyu çıkarın ve 20 dakika daha köftelerin üstü kızarana kadar pişirin.