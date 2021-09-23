Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim için S-400 işi bitmiştir"Doktorlar 'yürüyemez' diyordu! 752 gün komada kalan adam şimdi koşmak için çaba sarf ediyor!Çeyiz listesi 2021 | Eksiksiz modern çeyiz listesiKovid-19 sebebiyle Nobel Ödül Töreni bu yıl da iptal edildiTrabzon'da vaka sayıları adeta patladı! Yoğun bakımlar doldu, günlük 5-10 kişi ölüyorÜniversite örgün öğretim nedir? Örgün öğretimin ikinci öğretimden farkı nedir?23 Eylül 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Papyekuşe ne demek, TDK'ya göre Papyekuşe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Thomas Junk kimdir, nereli, kaç yaşında? TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin lideri kimdir?Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm canlı izle
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin demişti! Cübbeli Ahmet'in açıklamalarına ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden tepki geldi

Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin demişti! Cübbeli Ahmet'in açıklamalarına ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden tepki geldi

Cübbeli Ahmet çocukların imam hatip ve ilahiyat okulları yerine düz ortaokul ve liselere gönderilmesini önerdi. İmam Hatipliler Derneği ise okullarının örnek teşkil ettiğini söyleyerek yanıt verdiler.

Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin demişti! Cübbeli Ahmet'in açıklamalarına ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden tepki geldi

Cübbeli Ahmet imam hatip ve ilahiyat fakültelerindeki eğitim sistemini eleştirdi. Anne babalara seslendiği konuşmasında çocukların  imam hatibe, ilahiyata gönderilmesi yerine düz ortaokul ve liselere gönderilmesini gerektiğini söyledi. Bu şekilde çocukların daha az hasar alacağını belirtti.

Bu sözlere ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden karşı atak geldi.

İmam hatip okullarının ülkenin zengin tarihî tecrübesinden süzülüp ortaya çıkan örnek bir eğitim modeli olduğunu söyleyen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Cübbeli Ahmet’e ve kamuoyuna seslendiler.

{TITLE_STRIP}Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı açıklama: "Ben olsam çocuğumu imam hatipe yollamam"

PROGRAM KONUĞU VURGUSU

Dernek Cübbeli’nin ismini vermediği açıklamada şahsa Tarafsız Bölge programının konuğu olarak hitap etti. Koskoca bir camianın hedef alınmasını ve genelleyici bir yaklaşımda bulunmasını imam hatip camiası olarak üzüntü ile karşıladıklarını ve bu durumun rahatsızlık verici olduğunu belirttiler.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Cübbeli Ahmet'in yaptığı açıklamalara tepki gösterdi!

YÜZYILI AŞKIN TARİH

İmam hatip okullarının yüzyılı geçkin tarihiyle kurulduğu günden bu yana ülkesi için çalışan okullar olduğunu belirten dernek, bundan sonra da bu misyon doğrultusunda hareket edileceğini ifade etti.

BİREYSEL OLUMSUZ ÖRNEKLER TEMSİL OLAMAZ

Dernek İmam hatip okullarının ülkenin zengin tarihinden süzülerek ortaya çıktığını ve bireysel olumsuz örneklerden kurumları sorumlu tutmanın doğru olmayacağını belirtti.

Ülkenin içeride ve dışarıda birçok sorunla uğraştığı böyle bir dönemde imam hatip okullarının gündem yapılmaya çalışmasından uzak durmak herkesin ortak sorumluluğudur dendi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Cübbeli Ahmet'in yaptığı açıklamalara tepki gösterdi!

{TITLE_STRIP}Cübbeli Ahmet Hoca aşı tartışmalarına katıldı, çağrıda bulundu!

{TITLE_STRIP}Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı: "Tekbir getirirseniz yangın söner"

{TITLE_STRIP}Cübbeli'den yeni iddia: Selefi derneklerinin silahlandığını kanıtlayan görüntüleri savcılığa verdim!

{TITLE_STRIP}Cübbeli Ahmet Hoca hangi tarikattan? | Cübbeli Ahmet Hoca kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT