Çöpçüler Kralı Nerede Çekildi? Görünce Çok Şaşıracaksınız

Türk sinemasının ünlü komedi oyuncusu Kemal Sunal, oynadığı çoğu filmlerde herkesi güldüren yüz ifadesi ve oyunculuğu ile tanınmıştır. Birçok filmlerinde hep usta oyuncularla rol almıştır. Sanatçının genelde filmleri komedi tarzında olsa da drama tarzında halkın adamı olarak, mesaj veren film konusu da olmuştur.

Bu filmlerinden biride Çöpçüler kralı olarak bildiğimiz bir komedi filmidir. Çöpçüler kralı filmin konusu, oyuncu kadrosu, senaryosu ve yönetmeni gibi herkesin severek izlediği klasikleşmiş bir Kemal Sunal filmidir. Bu film konusu olarak, Kemal Sunal farklı bir karakteri oynamıştır. Sanatçı bu filmde sokakların çöpünü toplayan gariban bir kişinin karakterini canlandırır.

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Çöpçüler Kralı Oyuncuları Kimlerdir?

Ünlü sanatçının birçok oynadığı filmlerinin arasında çöpçüler kralı filmine de usta oyuncu kadrosu ile filmi çevrilmiştir. Bu film 1978 yılında yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Buğda’ yın kaleme aldığı filmdir.

Başrolde Türk filmlerin ünlü isimleri olan, Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi sanatçılar oynamıştır. Çöpçüler kralı filminde Kemal Sunal Abdi karakterini, Şener Şen Zabıta şakiri, Ayşen Gruda Hacer karakterini canlandırmıştır. Bu filmin diğer oyuncuları ise; Erdal Özyaycılar, İlyas Salman ve Selim Naşit gibi sanatçı kadrosu ile film oynanmıştır. Bunun dışında bir çok ünlü sanatçılarda rol almışlardır.

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Çöpçüler Kralı Filmin Çekildiği Yer

Son dönemde ve önce ki dönemlerde olsun Türk sinemaları ünlü Yeşilçam ismi olan İstanbul da çekilmiştir. İstanbul, Çoğu sanatçıların film çekimi yaptıkları büyük şehirdir. Kemal Sunal, herkesi güldüren ifadesi ile farklı mizah yapısına uygun çoğu filmlerde rol almıştır. Ünlü sanatçı ile diğer ünlü sanatçılar dahilinde izlenme oranının yüksek olması ile ödül alan bir filmdir.

Bu film, diğer tüm Türk filmlerin çekildiği İstanbul’ ‘ün bazı ilçelerinde çekilmiştir. Çöpçüler kralı, Beyoğlu’ nda cihangir sokakta çekimi yapılmıştır. Kemal Sunal, 2000 yılında umulmadık bir kalp krizi ile ölmüştür. Yalnız herkes onu hala salako ve şaban karakteri olan filmlerinde yaşatırlar..

Çöpçüler Kralı Filmin Konusu

Kemal Sunal’ın oynadığı filmlerinden biri olan, çöpçüler kralı, komedi içeren izleyiciyi ekrana bağlayan güzel yapıt olmuştur. Filmin konusu; Belediye çalışanı Zabıta Şakir (Şener Şen) görevini kullanarak, esnaf ve çöpçünün üzerinde baskı kuran biridir. Hacer (Ayşen Gruda) mahallede temizçilik yapan biridir.

Mahallenin çöpçüsü olan Abdi ( Kemal Sunal) Hacer’e aşıktır. Bir gün zabıtadan kaçarken yanlışlıkla gazinoya girmesi ile elinde süpürgesi ile türkü söylemeye başlayınca hayatındaki her şeyi değiştirir. Filmin sonunda Hacer ile evlenemez ve çöpçü olarak hayatını yaşar. Bu filimde izleyiciyi hem güldüren, hem düşündüren ve çöpçülerin mesleği gereği yaşadığı zorlukları yansıtan bir filmdir.