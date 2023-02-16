Craig Dawson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Dawson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Craig Dawson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Craig Dawson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Craig Dawson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Dawson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Dawson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Dawson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Dawson 6 Mayıs 1990 tarihinde Rochdale şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Dawson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Craig Dawson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolverhampton Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Wolverhampton Wanderers takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Craig Dawson'nin Wolverhampton Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Craig Dawson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/craigdawson.15/

Craig Dawsonboyu ve yaşı kaç

Craig Dawson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Craig Dawson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Craig Dawson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Dawson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AFC Rochdale

1 Ağu 2009 yılında Radcliffe

1 Eylül 2009 yılında AFC Rochdale

1 Temmuz 2010 yılında West Brom

1 Ağu 2010 yılında AFC Rochdale

1 Mayıs 2011 yılında West Brom

25 Ocak 2013 yılında Bolton

27 Nisan 2013 yılında West Brom

1 Temmuz 2019 yılında Watford

12 Ekim 2020 yılında West Ham

31 Mayıs 2021 yılında Watford

1 Temmuz 2021 yılında West Ham

22 Ocak 2023 yılında Wolverhampton

Craig Dawson kimdir

Craig Dawson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Dawson şuan Wolverhampton Wanderers takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Heywood St James, Rochdale St Clements

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Craig Dawson nereli

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