Pablo Sarabia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Sarabia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Sarabia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Sarabia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Sarabia 11 Mayıs 1992 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Sarabia García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Sarabia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pablo Barquero yapmaktadır. Pablo Sarabia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolverhampton Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Wolverhampton Wanderers takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Sarabia'nin Wolverhampton Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pablo Sarabia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Pablosarabia92

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http://www.instagram.com/pablosarabia92/

Pablo Sarabia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Sarabia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Sarabia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Sarabia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2008 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2010 yılında RM Kastilya

3 Temmuz 2011 yılında Getafe

1 Temmuz 2016 yılında Sevilla

2 Temmuz 2019 yılında Paris SG

31 Ağu 2021 yılında Sporting CP

30 Haziran 2022 yılında Paris SG

17 Ocak 2023 yılında Wolverhampton

Pablo Sarabia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Sarabia şuan Wolverhampton Wanderers takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pablo Sarabia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

EFMO Boadilla (2000-2004), Real Madrid CF (2004-2007);UEFA: Real Madrid CF;

İspanya takımında 22 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 9 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 4 gol atmıştır.

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