Joao Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Gomes 12 Şubat 2001 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Victor Gomes da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Gomes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Joao Gomes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolverhampton Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Wolverhampton Wanderers takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Gomes'nin Wolverhampton Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Joao Gomes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GomesOficial08

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http://www.instagram.com/joaogomes.01/

Joao Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joao Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2021 yılında Flamengo

30 Ocak 2023 yılında Wolverhampton

Joao Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Gomes şuan Wolverhampton Wanderers takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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