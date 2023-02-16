Hugo Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Bueno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Bueno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Bueno 18 Eylül 2002 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Bueno López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Bueno Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Hugo Bueno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolverhampton Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Wolverhampton Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Bueno'nin Wolverhampton Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hugo Bueno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugobuenoo_/

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Hugo Bueno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Bueno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Hugo Bueno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Bueno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wolves U18

1 Temmuz 2020 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2022 yılında Wolverhampton

Hugo Bueno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Bueno şuan Wolverhampton Wanderers takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

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