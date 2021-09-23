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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'tan "TC-TRK" uçağı ile İstanbul'a döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitmişti. ABD'den önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan bugün itibarıyla yurda dönüş yaptı. Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı!

Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da, Cumhurbaşkanına İstanbul yolculuğunda eşlik etti.

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