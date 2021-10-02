Cumhurbaşkanı Erdoğan atama kararlarını imzaladı! 3 ile yeni vali atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik illerinin valisi değişti. Hatay ve Muş Emniyet Müdürlüğüne de atamalar yapıldı.
2 Ekim 2021 Cumartesi gününe ilişkin Resmi Gazete'de yayımlandı. Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları şöyle:
Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine,
Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu,
Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman,
Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.
İKİ İLE YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATAMASI YAPILDI
Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.
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