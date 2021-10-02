Cumhurbaşkanı Erdoğan atama kararlarını imzaladı! 3 ile yeni vali atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik illerinin valisi değişti. Hatay ve Muş Emniyet Müdürlüğüne de atamalar yapıldı.

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