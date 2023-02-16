Daan Maas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daan Maas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daan Maas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daan Maas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daan Maas 10 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daan Maas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daan Maas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TOP Oss futbol takımında oynamaktadır. TOP Oss takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daan Maas'nin TOP Oss ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daan Maas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daan Maas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daan Maas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daan Maas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NEC U17

1 Temmuz 2020 yılında NEC U18

1 Temmuz 2021 yılında NEC U21

13 Ocak 2023 yılında TOP Oss

30 Haziran 2023 yılında NEC Nijmegen

Daan Maas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daan Maas şuan TOP Oss takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AWC Wijchen (2008-2013), NEC Nijmegen (2013-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.