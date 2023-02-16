Job Schuurman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Job Schuurman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Job Schuurman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Job Schuurman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Job Schuurman 12 Haziran 1999 tarihinde Bemmel şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Job Schuurman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Job Schuurman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TOP Oss futbol takımında oynamaktadır. TOP Oss takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Job Schuurman'nin TOP Oss ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Job Schuurman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Job Schuurman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Job Schuurman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Job Schuurman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vitesse U17

1 Temmuz 2016 yılında Vitesse U19

1 Temmuz 2018 yılında NEC U21

1 Temmuz 2019 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2021 yılında Go Ahead Eagles

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında TOP Oss

Job Schuurman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Job Schuurman şuan TOP Oss takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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