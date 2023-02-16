Morgan Zouan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morgan Zouan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morgan Zouan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morgan Zouan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morgan Zouan 2 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morgan Zouan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Kulture Group yapmaktadır. Morgan Zouan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TOP Oss futbol takımında oynamaktadır. TOP Oss takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Morgan Zouan'nin TOP Oss ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Morgan Zouan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morgan Zouan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Morgan Zouan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morgan Zouan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2019 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2020 yılında Feyenoord U18

1 Temmuz 2022 yılında NEC U21

13 Ocak 2023 yılında TOP Oss

30 Haziran 2023 yılında NEC U21

Morgan Zouan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morgan Zouan şuan TOP Oss takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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