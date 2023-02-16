Omer Gunduz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Gunduz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Gunduz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Gunduz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Gunduz 24 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hollanda,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Mert Gündüz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Gunduz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premium Stars Sportsmanagement yapmaktadır. Omer Gunduz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TOP Oss futbol takımında oynamaktadır. TOP Oss takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Omer Gunduz'nin TOP Oss ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omer Gunduz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Gunduz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omer Gunduz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Gunduz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2017 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2018 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2020 yılında Feyenoord U21

11 Ağu 2022 yılında TOP Oss

Omer Gunduz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Gunduz şuan TOP Oss takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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