Jonas Clein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Clein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Clein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Clein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Clein 9 Şubat 2002 tarihinde Tiel şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Jonas David Clein şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Clein Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer-Solutions yapmaktadır. Jonas Clein, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TOP Oss futbol takımında oynamaktadır. TOP Oss takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonas Clein'nin TOP Oss ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Clein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Clein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jonas Clein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Clein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında HSV Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 U17

1 Ocak 2019 yılında NEC U17

1 Temmuz 2019 yılında NEC U19

1 Temmuz 2020 yılında NEC U18

1 Temmuz 2021 yılında NEC U21

13 Ocak 2023 yılında TOP Oss

30 Haziran 2023 yılında NEC U21

Jonas Clein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Clein şuan TOP Oss takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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GVV Geldermalsen (2006-2009), Hørsholm-Usserød IK (2009-2011), Hamburger SV (2011-2016), FC Schalke 04 (2016-2018), NEC Nijmegen (2019-2021)

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