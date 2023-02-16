Deniz Solmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deniz Solmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deniz Solmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deniz Solmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deniz Solmaz 15 Mayıs 1999 tarihinde Adıyaman şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deniz Solmaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Deniz Solmaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Deniz Solmaz'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Deniz Solmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deniz Solmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deniz Solmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deniz Solmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2018 yılında Gaziantepspor

24 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

29 Ağu 2019 yılında Uşak Spor

3 Eylül 2020 yılında Bayburt Öİ

3 Eylül 2021 yılında Kahramanmaraş

Deniz Solmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deniz Solmaz şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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