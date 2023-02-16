Raif Gundogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raif Gundogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raif Gundogdu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raif Gundogdu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raif Gundogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raif Gundogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raif Gundogdu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raif Gundogdu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raif Gundogdu 24 Nisan 1993 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Raif Gündoğdu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raif Gundogdu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raif Gundogdu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayburt Özel İdare Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayburt Özel İdare Spor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raif Gundogdu'nin Bayburt Özel İdare Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raif Gundogdu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raifgndgdu/

Raif Gundogduboyu ve yaşı kaç

Raif Gundogdu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raif Gundogdu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Raif Gundogdu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raif Gundogdu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2012 yılında 1461 Trabzon

28 Ağu 2012 yılında Belediye Vanspor

30 Haziran 2013 yılında 1461 Trabzon

28 Ağu 2013 yılında Arsinspor

24 Ocak 2014 yılında Düzyurtspor

10 Ağu 2016 yılında Derince Spor

7 Eylül 2017 yılında Düzyurtspor

25 Temmuz 2018 yılında Gümüşhanespor

31 Ağu 2022 yılında Muş 1984

13 Ocak 2023 yılında Bayburt Öİ

Raif Gundogdu kimdir

Raif Gundogdu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raif Gundogdu şuan Bayburt Özel İdare Spor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raif Gundogdu nereli

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