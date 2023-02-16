Mehmet Akif Onal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Akif Onal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Akif Onal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Akif Onal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehmet Akif Onal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Akif Onal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Akif Onal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Akif Onal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Akif Onal 1 Ocak 1990 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Akif Onal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Akif Onal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayburt Özel İdare Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayburt Özel İdare Spor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmet Akif Onal'nin Bayburt Özel İdare Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Akif Onal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mehmetakifonal28/

Mehmet Akif Onalboyu ve yaşı kaç

Mehmet Akif Onal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Akif Onal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mehmet Akif Onal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Akif Onal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Giresunspor U21

1 Temmuz 2012 yılında Giresunspor

4 Eylül 2013 yılında Yimpaş Yozgat

27 Aralık 2013 yılında Giresunspor

29 Ağu 2014 yılında E. Refahiyespor

5 Ağu 2015 yılında Körfez İsk.

26 Ağu 2016 yılında 68 Aksaray Bld

9 Ağu 2019 yılında Bld Kütahya

1 Eylül 2020 yılında 68 Aksaray Bld

6 Ağu 2021 yılında Osmaniyespor FK

13 Temmuz 2022 yılında Fatsa Belediye

13 Ocak 2023 yılında Bayburt Öİ

Mehmet Akif Onal kimdir

Mehmet Akif Onal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Akif Onal şuan Bayburt Özel İdare Spor takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Altunsu Idmanyurduspor

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Mehmet Akif Onal nereli

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