Gokhan Goksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Goksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gokhan Goksu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gokhan Goksu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gokhan Goksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Goksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokhan Goksu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokhan Goksu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokhan Goksu 13 Şubat 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokhan Goksu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KOKO DANIŞMANLIK yapmaktadır. Gokhan Goksu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayburt Özel İdare Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayburt Özel İdare Spor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gokhan Goksu'nin Bayburt Özel İdare Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokhan Goksu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gokhangoksu10/

Gokhan Goksuboyu ve yaşı kaç

Gokhan Goksu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokhan Goksu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Gokhan Goksu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokhan Goksu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2013 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2014 yılında Galatasaray U19

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U21

17 Ağu 2017 yılında Erbaaspor

22 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

16 Ağu 2018 yılında Çatalcaspor

23 Ağu 2019 yılında Silivrispor

9 Temmuz 2021 yılında Isparta 32 Spor

1 Temmuz 2022 yılında Nazilli Bld

19 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Bayburt Öİ

Gokhan Goksu kimdir

Gokhan Goksu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokhan Goksu şuan Bayburt Özel İdare Spor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Okmeydani Fetihspor (2008-2010), Galatasaray SK (2010-2016)

Gokhan Goksu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U16 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gokhan Goksu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Lukas Boeder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Boeder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Boeder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Boeder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emir Kavasoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Kavasoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emir Kavasoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Kavasoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Kostereli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Kostereli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Kostereli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Kostereli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları