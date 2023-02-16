Gokhan Goksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Goksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokhan Goksu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokhan Goksu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokhan Goksu 13 Şubat 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokhan Goksu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KOKO DANIŞMANLIK yapmaktadır. Gokhan Goksu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayburt Özel İdare Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayburt Özel İdare Spor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gokhan Goksu'nin Bayburt Özel İdare Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokhan Goksu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gokhangoksu10/

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Gokhan Goksu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokhan Goksu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Gokhan Goksu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokhan Goksu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2013 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2014 yılında Galatasaray U19

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U21

17 Ağu 2017 yılında Erbaaspor

22 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

16 Ağu 2018 yılında Çatalcaspor

23 Ağu 2019 yılında Silivrispor

9 Temmuz 2021 yılında Isparta 32 Spor

1 Temmuz 2022 yılında Nazilli Bld

19 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Bayburt Öİ

Gokhan Goksu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokhan Goksu şuan Bayburt Özel İdare Spor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gokhan Goksu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Okmeydani Fetihspor (2008-2010), Galatasaray SK (2010-2016)

Türkiye U16 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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