Omer Karanci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Karanci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Karanci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Karanci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Karanci 25 Haziran 1992 tarihinde Kars şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ömer Karancı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Karanci Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N90 sportif yapmaktadır. Omer Karanci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayburt Özel İdare Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayburt Özel İdare Spor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omer Karanci'nin Bayburt Özel İdare Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Karanci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omer.karanci/

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http://www.facebook.com/omar.bjk.tiy

Omer Karanci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Karanci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Omer Karanci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Karanci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Beşiktaş U21

29 Temmuz 2010 yılında Adanaspor

24 Ağu 2012 yılında Giresunspor

30 Haziran 2013 yılında Adanaspor

17 Ocak 2014 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2014 yılında Adanaspor

11 Ağu 2014 yılında Menemen Belediye

27 Ağu 2015 yılında Bayrampaşa

28 Ocak 2016 yılında Aydınspor 1923

21 Temmuz 2017 yılında Fethiyespor

19 Ocak 2018 yılında Amed SK

29 Ağu 2019 yılında Tepecik Spor

23 Ağu 2021 yılında Modafen

27 Ağu 2022 yılında Muş 1984

13 Ocak 2023 yılında Bayburt Öİ

Omer Karanci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Karanci şuan Bayburt Özel İdare Spor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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