Deprem Crush Sendromu Nedir, Crush Sendromu Belirtileri Nelerdir? Prof. Dr. Turgut Göksoy'a sorduk!

Deprem, iş ve trafik kazası gibi vakalarda görülebilen çoklu komplikasyonlar arasından biri olan crush sendromu nedir, neden olur? Tedavisi Nedir? sorularını Özel Pendik Bölge Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy'a sorduk.

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Deprem Crush Sendromu Nedir, Crush Sendromu Belirtileri Nelerdir? Prof. Dr. Turgut Göksoy'a sorduk!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık ikiz depremde enkaz altında arama kurtarma çalışmaları olayın 72. saatinde de devam ediyor. Enkaz altından çıkarılan bir çok kişide crush sendromu adı verilen tedavisinde gecikilmesi durumunda ölümcül sonuçlar doğuran bir hastalık olarak ortaya çıkabiliyor. Peki halk arasında ezilme olarakda bilinen crush sendromu nedir, belirtileri nelerdir? sorularını Özel Pendik Bölge Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy'a sorduk.

Crush Sendromu Nedir?

Crush (ezilme) sendromu vücut dokularının kısmen veya tamamen ezilmesi veya uzun süre baskıya maruz kalması sonucunda oluşan ödem, şok, organ yetmezliği, kalp ve solunum yetmezliği gibi sonuçlara yol açan sendroma verilen isimdir.

Deprem Crush Sendromu Nedir, Crush Sendromu Belirtileri Nelerdir? Prof. Dr. Turgut Göksoy'a sorduk!

Crush (Ezilme) Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Kaza sonrası kişinin vücudu normal gözükse bile ezilen dokuların potasyum ve proteinlerinin kana karışması böbrek, akciğer ve kalp gibi hayati organları etkilemesiyle bir süre sonra kan basıncında düşme, solunum yetmezliği ve hatta ölüm bile meydana getirebilir.

Crush sendromu olan kişilerde en büyük belirtiler; kahverengi idrar, ödem, halsizlik, aritmi ve düşük tansiyondur.

Deprem Crush Sendromu Nedir, Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl olur? Prof. Dr. Turgut Göksoy'a sorduk!
(Bölge Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy Kimdir?

Crush (Ezilme) Sendromu Tedavisi Nasıl Olur?

Crush (ezilme) sendromunda ilk başvurulan tedavi yöntemi kandaki sıvı oranını arttırmaktır. Kandaki potasyum değerinin düşürülmesi ve fasyatomi yaygın bir tedavi yöntemidir.

Deprem Crush Sendromu Nedir, Crush Sendromu Belirtileri Nelerdir? Prof. Dr. Turgut Göksoy'a sorduk!

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