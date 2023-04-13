Depremde yaralanan köpeğini yanından hiç ayırmıyor, "Ailemden farkı yok, iki çocuğum var, Rodi 3'üncü çocuğum gibi"

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası Osmaniye'de yaşayan Kemal Ramazanoğlu, depremde yaralanan Rodi adını verdiği köpeğini çocuğu gibi hiç yanından ayırmıyor.

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Depremde yaralanan köpeğini yanından hiç ayırmıyor, "Ailemden farkı yok, iki çocuğum var, Rodi 3'üncü çocuğum gibi"

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Osmaniye'de ailesiyle konteynerde kalan Kemal Ramazanoğlu, depremlerde ağır hasar alan evinden kurtardığı can dostu "Rodi"yi yanından ayırmıyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Ramazanoğlu'nun evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı.

CAN DOSTU VE AİLESİYLE DEPREMİN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYOR

Deprem sırasında eşi ve çocuklarıyla dışarı çıkan Ramazanoğlu, kızı Defne'nin hatırlatması üzerine evde unuttukları Golden melezi köpeği "Rodi"yi almak için kaldıkları konuta girdi.

Yaklaşık 3 yıldır baktıkları köpeği evden çıkaran Ramazanoğlu, bir süre ailesi ve köpeğiyle araba ve çadırda kaldıktan sonra Karaçay Konteyner Kenti'ne yerleşti. Burada "Rodi"yi bir an olsun yanından ayırmayan Ramazanoğlu, can dostu ve ailesiyle depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Depremde yaralanan köpeğini yanından hiç ayırmıyor, "Ailemden farkı yok, iki çocuğum var, Rodi 3'üncü çocuğum gibi"

"ALLAH YÜZÜMÜZE BAKTI. ÇOK ŞÜKÜR 'RODİ'Yİ KURTARDIK"

Kemal Ramazanoğlu, AA muhabirine, deprem esnasında büyük korku yaşadıklarını anlattı.

Sarsıntıdan sonra aşağı indiklerini aktaran Ramazanoğlu, "Dışarı çıktığımızda kızım 'Rodi' diye bağırdı. O sıra fark edemedim. Köpeğim zaten balkonda inliyordu, titriyordu. Biz onu anlıyoruz o sıra, 'Beni unuttunuz, beni alın' diyordu. Bizden daha kötü korktu. O an ben de dayanamadım. Zaten evladımdan farkı yok. Onu öyle görünce yukarı çıktım. Hızlı bir şekilde aldım, aşağı indim. İndikten sonra ikinci deprem oldu. Allah yüzümüze baktı. Çok şükür 'Rodi'yi kurtardık." diye konuştu.

Ramazanoğlu, süreç içerisinde hem ailesinin hem de can dostu Rodi'nin deprem psikolojisinden uzaklaştığını belirtti.

Rodi'yi iki aylıkken bakmaya başladıklarını ve çocukları gibi sevdiğini anlatan Ramazanoğlu, şunları kaydetti:

"AİLEMDEN FARKI YOK. İKİ ÇOCUĞUM VAR, RODİ 3'ÜNCÜ ÇOCUĞUM GİBİ"

"Ailemden farkı yok. İki çocuğum var, Rodi 3'üncü çocuğum gibi. Bazı insanlara tuhaf geliyor ama sonuçta canlı. Ayrım yapmıyoruz. 3 yıldır evin içerisinde yaşıyor. Hiç yanımızdan ayırmadık. Rodi için apartmana da çıkmıyoruz. Hayatımızı Rodi'ye göre yönlendiriyoruz. Apartmanda oturamayız, şikayet gelir. Şu an konteyner kentteyiz ve onunla yürüyüşe çıkıyoruz. Kızım, oğlum ve eşim onunla oyunlar oynar. Ailemizden biri gibi yanımızda oturur, yatar. Rodi olmazsa kötü oluruz, hepimizin ayrı bir bağı var."

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KAYNAK: AA

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