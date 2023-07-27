Derede kaybolan kadının cesedi, denizde bulundu!

Ordunun Fatsa ilçesinde 4 gün önce denizde bulunan kadın cesedinin, 17 gün önce düştüğü derede kaybolan Naciye Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

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Derede kaybolan kadının cesedi, denizde bulundu!

Ordunun Fatsa ilçesinde 4 gün önce denizde bulunan kadın cesedinin, 17 gün önce düştüğü derede kaybolan Naciye Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

TALİHSİZ KADIN HAYVANLARA OT KESMEK İÇİN DEREYE DÜŞMÜŞTÜ

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi Güvercinlik mevkisinde denizde jandarma ekipleri tarafından 23 Temmuz tarihinde bir kadın cesedi bulundu. Ekipler, olay yerine gelerek kadının cesedini teşhis etmeye çalıştı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset otopsi için Ordu'ya gönderildi.

Yapılan DNA ve otopsi testleri sonucunda cansız bedenin, 10 Temmuz tarihinde Fatsa ilçesi Yavaş Mahallesi'nde meydana hayvanlarına ot kesmek için dereye düşen kayıp Naciye Yılmaz'a (55) ait olduğu tespit edildi.

Derede kaybolan kadının cesedi, denizde bulundu!

Naciye Yılmaz, 28 Temmuz Cuma günü Yavaş Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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KAYNAK: İHA

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